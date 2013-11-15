Прямой эфир

Золотое кольцо с пальца школьницы сняли спасатели

15 ноября 2013 13:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Инцидент произошёл в Калинковичах. 12-летняя девочка перед тем, как отправиться в школу, решила примерить золотое кольцо. Но снять украшение самостоятельно школьница уже не смогла.

Пресс-служба Гомельского областного управления МЧС:
Работники МЧС при помощи слесарного инструмента (кусачек – бокорезов) сняли кольцо с пальца руки. Состояние девочки удовлетворительное, в госпитализации она не нуждалась.

Как показывает практика, белорусы нередко попадают в нестандартные ситуации. Среди них – падение в канализационный люк; застревание в качелях, скамейках. Некоторые умудряются надеть на палец кольцо, которое невозможно снять самостоятельно или засунуть пальцы в отверстия почтового ящика.

Напомним, в прошлом году курьёзный случай произошёл в Солигорске: голова годовалого малыша застряла в металлическом чайнике. Как выяснилось, ребёнок играл с чайником и неожиданно надел его себе на голову. Бабушка мальчика обратилась за помощью к спасателям, когда поняла, что самостоятельно извлечь внука из «ловушки» не может. К счастью, мальчик не пострадал, в госпитализации необходимости не возникло.

# происшествия # Несчастный случай

Другие новости рубрики

Все новости
В США пассажир выпал из самолёта в океан с высоты 610 метров
15 ноября 2013 12:41

В США пассажир выпал из самолёта в океан с высоты 610 метров

Попасть в Литву через Беларусь, а далее в Польшу и Германию, намеревались около 20 человек: вьетнамцы и афганцы
15 ноября 2013 12:23

Попасть в Литву через Беларусь, а далее в Польшу и Германию, намеревались около 20 человек: вьетнамцы и афганцы

В Таиланде разбился автобус с россиянами: 23 пострадавших, из них два ребёнка
15 ноября 2013 11:02

В Таиланде разбился автобус с россиянами: 23 пострадавших, из них два ребёнка