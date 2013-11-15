Золотое кольцо с пальца школьницы сняли спасатели

Новости Беларуси. Инцидент произошёл в Калинковичах. 12-летняя девочка перед тем, как отправиться в школу, решила примерить золотое кольцо. Но снять украшение самостоятельно школьница уже не смогла.

Пресс-служба Гомельского областного управления МЧС:

Работники МЧС при помощи слесарного инструмента (кусачек – бокорезов) сняли кольцо с пальца руки. Состояние девочки удовлетворительное, в госпитализации она не нуждалась.

Как показывает практика, белорусы нередко попадают в нестандартные ситуации. Среди них – падение в канализационный люк; застревание в качелях, скамейках. Некоторые умудряются надеть на палец кольцо, которое невозможно снять самостоятельно или засунуть пальцы в отверстия почтового ящика.



Напомним, в прошлом году курьёзный случай произошёл в Солигорске: голова годовалого малыша застряла в металлическом чайнике. Как выяснилось, ребёнок играл с чайником и неожиданно надел его себе на голову. Бабушка мальчика обратилась за помощью к спасателям, когда поняла, что самостоятельно извлечь внука из «ловушки» не может. К счастью, мальчик не пострадал, в госпитализации необходимости не возникло.