Знойную жару в Беларуси накануне нарушили ливни

Сильные дожди прошли в Гродненской области.

В Щучине и Волковыске выпало больше четверти месячной нормы осадков. В 17 населенных пунктах региона подтоплены жилые дома и подворья. Гроза со шквалистым ветром бушевала и в некоторых районах Гомельщины.

Не обошла непогода и Минск. Больше всего осадков выпало на окраинах столицы и в Колодищах. Сильные дожди в отдельных районах страны ожидаются и сегодня. Местами прогремят грозы.

В то же время летнее солнце продолжает бить климатические рекорды. На юго-востоке страны воздух сегодня прогреется до 37 градусов. В остальных регионах температура будет чуть ниже. Но пока жара свои позиции сдавать не намерена.