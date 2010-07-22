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Знойную жару в Беларуси накануне нарушили ливни

22 июля 2010 07:36
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Сильные дожди прошли в Гродненской области.

В Щучине и Волковыске выпало больше четверти месячной нормы осадков. В 17 населенных пунктах региона подтоплены жилые дома и подворья. Гроза со шквалистым ветром бушевала и в некоторых районах Гомельщины.

Не обошла непогода и Минск. Больше всего осадков выпало на окраинах столицы и в Колодищах. Сильные дожди в отдельных районах страны ожидаются и сегодня. Местами прогремят грозы.

В то же время летнее солнце продолжает бить климатические рекорды. На юго-востоке страны воздух сегодня прогреется до 37 градусов. В остальных регионах температура будет чуть ниже. Но пока жара свои позиции сдавать не намерена.

# происшествия # Погода

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