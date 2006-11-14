Злоупотребление алкоголем в очередной раз стало причиной пожара

Возгорание произошло накануне в столице в одной из квартир 9-этажного дома по улице Никифорова. По вине нетрезвой хозяйки работы здесь хватило и спасателям, и врачам "скорой помощи". Пожарным пришлось вести наступление на огонь со стороны балкона и лестничной клетки. Когда спасатели проникли в помещение, здесь уже горело домашнее имущество. Полностью выгорела одна комната, остальные сильно закопчены. Хозяйка в тяжелом состоянии была доставлена в больницу. Жизнь женщины спас сосед по лестничной клетке. По предварительной версии причиной возгорания стало курение в нетрезвом состоянии.