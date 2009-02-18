Злоумышленники, старшему из которых 14 лет, задержаны в Могилевской области

Дети забрались в универмаг и обокрали салон сотовой связи и фотоателье. Малолетняя бригада орудовала и на дачных участках. Всех троих воришек взяли тем же утром. Они просто не смогли незаметно выбраться из подвала. Теперь пришёл черёд удивляться милиционерам. Оказалось, за день до преступления подростки уже участвовали в следственном эксперименте. До этого они обворовали дачу. До суда этих школьников домой уже не отпустят. Сейчас следствие интересуют мотивы преступления. Пока они более чем туманны. Кстати, общая сумма ущерба составила более 18 миллионов рублей, плюс 800 тысяч дачного рейда. Во сколько лет заключения эти цифры выльются, установит суд.