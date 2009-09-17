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Злоумышленник бросил в детей бутылку с зажигательной смесью

17 сентября 2009 18:22
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ЧП произошло в Германии. Молодой человек напал на учащихся одной из школ баварского города Ансбах. Он ворвался в здание, разбив дверь топором.Ранения получили 10 человек. Четверо из них находятся в тяжёлом состоянии. Полиция прибыла на место происшествия в течение 10 минут и задержала преступника. Им оказался 19-летний ученик гимназии. Мотивы преступления выясняются. Всех, кто находился в здании, а это около 700 человек, эвакуировали. Место инцидента оцепили, проводится обыск.
# происшествия

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