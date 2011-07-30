Злой рок: «Булгарию» достали со дна, а она снова стала тонуть

Теплоход «Булгария» начал снова тонуть, когда его, достав со дна, доставили в док «Ремонтной базы флота имени Куйбышева», чтобы провести научно-судебно-техническую экспертизу.

Наиль Вазыхов, директор «Ремонтной базы флота имени Куйбышева»:

Когда первый плавкран снял тросы с носа, судно маневрировало кормой, которую держал на тросах второй плавкран. «Булгария» вновь начала заваливаться на правый бок (на него теплоход лег еще при крушении на дно Волги), напоролась днищем на кильблоки (железные подпорки, обшитые деревом и резиной, на которые ставят корабль в доке), повредила его и начала тонуть.

Из-за повреждений, полученных при установке «Булгарии», доку ЗАО «Ремонтная база флота имени Куйбышева» потребуется ремонт - повреждена бетонная платформа дока, «поскольку судно заводилось с креном на правый бок».

По словам директора дока, «Булгария» сейчас стоит в сухом доке.