Зима может обойтись Британии в миллиард фунтов

Накануне некоторые магазины и банки были закрыты. Люди не могли добраться до работы. Это был самый снежный день за 20 лет. Сегодня ситуация не лучше. В Лондоне закрыты магазины и школы. На улицах – пробки. В снежном плену и теплолюбивая Италия. Спецтехника не справляется с уборкой улиц. Из-за непогоды перекрыты некоторые участки федеральных трасс. На дороги Испании вышли 900 снегоуборочных машин. Транспортного коллапса удалось избежать. А вот авиарейсы задерживаются в среднем на полчаса.