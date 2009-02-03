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Зима может обойтись Британии в миллиард фунтов

03 февраля 2009 11:52
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Накануне некоторые магазины и банки были закрыты. Люди не могли добраться до работы. Это был самый снежный день за 20 лет. Сегодня ситуация не лучше. В Лондоне закрыты магазины и школы. На улицах – пробки. В снежном плену и теплолюбивая Италия. Спецтехника не справляется с уборкой улиц. Из-за непогоды перекрыты некоторые участки федеральных трасс. На дороги Испании вышли 900 снегоуборочных машин. Транспортного коллапса удалось избежать. А вот авиарейсы задерживаются в среднем на полчаса.
# происшествия

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