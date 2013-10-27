Жуткое преступление в США: житель Нью-Йорка зарезал 5 человек – мать и ее 4 детей, младшему из которых было всего 1,5 года

Новости США. Жуткое преступление в Нью-Йорке. В районе Бруклин преступник зарезал пятерых человек: мать и ее четверых детей, младшему из которых было всего полтора года.

Полиции удалось задержать подозреваемого на месте преступления. Мужчина был босиком и весь в крови. В настоящий момент его имя не разглашается.

По некоторым данным, нападавшим оказался кузен убитых детей. Что подтолкнуло его к совершению столь жестокого убийства пока не ясно. Проводится расследование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.