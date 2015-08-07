Жодино: 30-летний мужчина с топором громил машины и угрожал прохожим

Новости Беларуси. В милицию поступило сразу несколько жалоб от жителей города на человека с топором. Мужчина ходил по улицам и крушил автомобили, а также угрожал прохожим.



Управление внутренних дел Минского облисполкома:

Установлено, что неработающий Ю., 1985 г.р., житель г. Жодино, в период времени с 16.00 до 16.40 4 августа, находясь вблизи домов 4,8,10,12 по ул. 50 лет Октября и дома 16А по проспекту Мира в г. Жодино, действуя единым умыслом, из хулиганских побуждений, топором повредил личные автомашины граждан и угрожал данным топором, проходящим гражданам.



Дебошира задержали. Районный отдел Следственного комитета возбудил в отношении жителя Жодино уголовное дело по ч.3 ст.339 УК (хулиганство, совершенное с применением оружия или других предметов, используемых в таком качестве).