Жительница Сморгони подарила 3 000 долларов интернет-мошеннику, который пообещал жениться на ней

Новости Беларуси. Жительница Сморгони познакомилась с американцем, представившимся Джоном, по скайпу. Привлекательный внешне иностранец рассказал, что он военнослужащий вооруженных сил США, имеет опыт ведения боевых действий в Афганистане, в котором он нашёл вещмешок, доверху набитый долларами, сообщает ctv.by со ссылкой на пресс-центр УВД Гродненского облисполкома.

Молодой человек пообещал, что вот-вот уйдёт на заслуженный отдых и приедет на постоянное место жительства в Сморгонь, где сделает новой знакомой соответствующее предложение. Часть денег он пообещал прислать будущей спутнице жизни.



Через некоторое время американец попросил о помощи: мол, курьера с внушительной суммой долларов задержали в Украине правоохранители и срочно требуется 3 тысячи у.е. для уплаты административного штрафа. Жительница Сморгони перечислила через платежную систему Western Union требуемую сумму, но аферист перестал выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Кстати, в Беларуси на 1152 женщины приходится всего 1000 мужчин.