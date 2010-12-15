Жительница Слуцкого района избила двухлетнего сына своей сестры за то, что тот «мешал спать»

В свой день рождения молодая мама вместе с малолетним сыном приехала на Случчину, в родную деревню. Отпраздновать 21-летие она решила в кругу друзей и подруг, среди которых прошли её детство и юность. Оставив маленького сына под присмотром матери и старшей сестры, именинница ушла.

Только утром она обнаружила, что её сын в синяках и ссадинах. Домашние уверяли, что не знают, кто сотворил такое с ребёнком. Тогда женщина позвонила в милицию. На месте сотрудники милиции установили, что телесные повреждения ребёнку нанесла тётя. Причину своей агрессии 31-летняя женщина объяснила так – «он мешал мне спать».

На теле малыша были обнаружены результаты «воспитания»: кровоподтеки в области лба, множественные ссадины — на лице, шее, спине, грудной клетке, а также резаная рана левой боковой поверхности шеи, сообщает www.ctv.by со ссылкой на «Курьер».

В отношении подозреваемой прокуратура Слуцкого района возбудила уголовное дело по ст.153 УК РБ «нанесение лёгких телесных повреждений, повлёкших кратковременное расстройство здоровья».