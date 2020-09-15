Жительница Рогачёвского района из ревности подожгла бывшего супруга

Новости Беларуси. Днем 13 сентября в Рогачёвском районе женщина из ревности облила бывшего мужа бензином и подожгла.
Как сообщает Следственный комитет, 50-летняя жительница Рогачёвского района совершила покушение на жизнь своего 53-летнего бывшего супруга. Когда женщина облила мужчину бензином и подожгла, он выбежал на улицу и потушил себя.
Однако огонь успел распространиться на дом. Соседи увидели пожар и вызвали сотрудников МЧС. Прибывшие спасатели потушили пламя.
Фото: Следственный комитет
Подозреваемая попыталась покончить с собой, но ей своевременно оказали медпомощь. Пострадавший находится в больнице с ожогами различной степени тяжести
К месту происшествия была направлена СОГ. Назначено проведение судебно-медицинской и пожарно-технической экспертиз. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство» УК РБ. Выясняются все детали случившегося, женщина задержана.
В прошлом месяце мужчина обратился в милицию из-за избиения, которое произошло более чем полгода назад. Потерпевший пошёл к правоохранителям не сразу, потому что не хотел разрушать семью (подробнее здесь).