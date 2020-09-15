Жительница Рогачёвского района из ревности подожгла бывшего супруга

Новости Беларуси. Днем 13 сентября в Рогачёвском районе женщина из ревности облила бывшего мужа бензином и подожгла.

Как сообщает Следственный комитет, 50-летняя жительница Рогачёвского района совершила покушение на жизнь своего 53-летнего бывшего супруга. Когда женщина облила мужчину бензином и подожгла, он выбежал на улицу и потушил себя.

Однако огонь успел распространиться на дом. Соседи увидели пожар и вызвали сотрудников МЧС. Прибывшие спасатели потушили пламя.