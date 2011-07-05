Прямой эфир

Жительница Молодечно хранила в гараже свыше 180 тысяч пачек сигарет на сумму более чем 400 млн рублей

05 июля 2011 16:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Табачные изделия обнаружены в гараже нигде не работающей жительницы Молодечно. Сигареты только отечественного производства.

По словам оперативников, гаражом пользовался ее бывший муж. Поэтому он также находится под подозрением.

Сейчас ведется следствие. Подозреваемым грозит штраф до 50 базовых величин и конфискация табачных изделий, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Вероника Посметьева, оперуполномоченный по особо важным делам ГУБЭП МВД Республики Беларусь:
Согласно административному законодательству в отношении правонарушителя будет составлен административный протокол за нелегальное хранение табачной продукции без соответствующих документов, так как физическому лицу можно хранить не более 50 пачек сигарет.

Изъятые сигареты

Изъятые сигареты

Изъятые сигареты

Изъятые сигареты

Изъятые сигареты

Изъятые сигареты

Изъятые сигареты

# происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
05 июля 2011 12:47

Министерство обороны Великобритании потеряло 10 миллиардов долларов

05 июля 2011 07:02

В Боливию пришли морозы

05 июля 2011 07:02

В Мексике арестован основатель международного наркокартеля «Лос-Сетас»