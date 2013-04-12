Жительница Лепельского района убила пенсионерку из-за $16 тыс. На эти деньги убийца накупила подарков для родственников

Новости Беларуси. 34-летняя неработающая жительница Лепельского района пришла в милицию с повинной. С места преступления она похитила около $16 тыс., часть из которых потратила на приобретение бытовых предметов, спиртного и подарков для родственников.

В ходе проверки в деревне Большое Жежлино обнаружен труп пенсионерки 1928 года рождения с черепно-мозговой травмой.

Инна Горбачева, официальный представитель управления Следственного комитета по Витебской области (в интервью БЕЛТА):

Корысть, как мотив совершения преступления, в структуре преступности занимает доминирующее положение. Стремление к незаконному обогащению, получению какой-либо материальной выгоды за счет других при совершении преступления всех категорий уголовных дел трактуется следствием как отягчающее обстоятельство.



Лепельским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по п.2 ч.2 ст.139 УК (убийство заведомо престарелого лица). Санкция статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до двадцати пяти лет, или пожизненное заключение. Соседи характеризуют женщину не самым лестным образом: она злоупотребляет алкоголем и лишена родительских прав.

Напомним, шокирующее убийство произошло в январе этого года в Жодино Минской области. Убит двухлетний ребенок: малышу перерезали горло. Погибший мальчик был внуком хозяйки дома, в котором и произошла трагедия. Санитары, которые приехали на вызов, обнаружили 53-летнего мужчину, который держал мертвого ребёнка за ножку. Рядом с ним находился топор для рубки мяса и окровавленный нож (смотрите видео).

