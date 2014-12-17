Жительница Хотимского района, страдающая шизофренией, зарубила топором своего мужа

Новости Беларуси. Чудовищное преступление произошло в одной из деревень Могилевской области. Расчлененный труп 66-летнего мужчины обнаружили в его собственном доме.

Мужчину лишила жизни супруга. Как стало известно, она страдает шизофренией и состоит на учете у психиатра. Подозреваемая задержана.

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Девушка пропала, согласившись пойти на свидание после переписки в социальной сети. Трагедия произошла летом. Однако по-настоящему шокирующие, даже, дикие, подробности нам стали известны только сейчас. Особо впечатлительным зрителям мы не рекомендуем смотреть следующий сюжет. Ей невероятно тяжело, практически невозможно находиться в этом доме. Ведь улыбка ее Юли на каждой фотографии теперь – самое дорогое и, вместе с тем, напоминание о самом страшном. Здесь мама гордится красавицей-выпускницей, а здесь они вместе на отдыхе. Людмила вспоминает, как много во время того отпуска у них было разговоров о планах, о будущем. Будущем, которого у ее дочери больше нет. Подробности вы узнаете из видео.