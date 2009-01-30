Жители Житковичского района без суда и следствия убили односельчанина-уголовника, терроризировавшего всю деревню

Сжечь целую семью в их собственном доме уголовнику не дали жители полесской деревни.

Самосуд над поджигателем, державшим в страхе целый посёлок в Житковичском районе, совершили двое его односельчан и их родственник. Трое мужчин, семьи которых пострадали от учинённых уголовником поджогов, сейчас находятся под следствием. За убийство им грозят длительные сроки заключения.

6 января неподалёку от этой дороги ведущей из райцентра Житковичи в небольшую деревню Пуховичи было найдено тело мужчины с признаками насильственной смерти. Как выяснилось в ходе следствия 31 декабря он сел в машину к своим односельчанам.

Замести следы преступления, мужчины решили при помощи огня – облили бензином и подожгли. Именно так в канун Нового года обещал поступить убитый со всей семьёй Алеферович, глава которой и решился на страшное преступление.

Эти обещания не казались людям пустыми словами. Ныне погибший, Николай Макаревич, последние 10 лет держал в страхе всю округу. На его счету не один десяток пожаров, кражи, вымогательства, избиения и 6 судимостей. Время, которое он проводил в местах заключения, было кратковременным отдыхом для односельчан. В октябре он снова вернулся.

Вера жителей Пуховичей в закон, ещё раз пошатнулась 29 декабря, когда начались сбываться обещания уголовника. Пожар на подворье Светланы Алеферович тушили всей деревней. А признавшийся в поджоге Миес, как прозвали в народе Николая Макаревича, после нескольких часов в милиции был отпущен за отсутствием доказательной базы. Так что дожидаться, когда поджигатель до конца исполнит обещанное Полещуки не стали.

Своих односельчан жители Пуховичей поддерживают полностью. Говорят, когда исчез Миес за это даже тосты поднимали. Правда, убийство есть убийство. И отвечать придется по всей строгости закона.

