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Жители столичного микрорайона Сухорево встретили утро без света

16 января 2008 15:26
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Электричество пропало в 7.40 и отсутствовало три часа. В некоторых подъездах домов лифты работали, а квартиры были полностью обесточены.Как пояснили энергетики, это связано с распределительными фазами. Причиной ЧП стало короткое замыкание в сети электропитания распределительного пункта. Никто не пострадал, если не считать многочисленных неудобств, возникших у жителей микрорайона. К 11 утра подача электроэнергии была полностью восстановлена.
# происшествия

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