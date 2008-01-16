Жители столичного микрорайона Сухорево встретили утро без света

Электричество пропало в 7.40 и отсутствовало три часа. В некоторых подъездах домов лифты работали, а квартиры были полностью обесточены.Как пояснили энергетики, это связано с распределительными фазами. Причиной ЧП стало короткое замыкание в сети электропитания распределительного пункта. Никто не пострадал, если не считать многочисленных неудобств, возникших у жителей микрорайона. К 11 утра подача электроэнергии была полностью восстановлена.