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Жители Шахтёрска остались без питьевой воды и света

04 октября 2009 14:16
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Мощный дождевой циклон, пронёсшийся по Сахалину, нарушил водо- и энергоснабжение города.Глиняно-земляная смесь сделала воду пригодной только для технических нужд. В городе организовали подвоз питьевой воды. Из-за повреждения подземного кабеля без света остались около полутысячи жителей. Энергоснабжение пока восстановлено в 12 из 15 обесточенных многоквартирных домов. Ранее циклон парализовал движение на Сахалинской железной дороге. Сильные дожди размыли участок пути. Это привело к задержке нескольких пассажирских поездов.
# происшествия

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