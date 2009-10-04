Жители Шахтёрска остались без питьевой воды и света

Мощный дождевой циклон, пронёсшийся по Сахалину, нарушил водо- и энергоснабжение города.Глиняно-земляная смесь сделала воду пригодной только для технических нужд. В городе организовали подвоз питьевой воды. Из-за повреждения подземного кабеля без света остались около полутысячи жителей. Энергоснабжение пока восстановлено в 12 из 15 обесточенных многоквартирных домов. Ранее циклон парализовал движение на Сахалинской железной дороге. Сильные дожди размыли участок пути. Это привело к задержке нескольких пассажирских поездов.