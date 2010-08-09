Жители Рязанской области: Если бы не белорусы, мы бы сгорели давно

Дым и запах гари повсюду. Концентрация загрязняющих веществ в воздухе превышена в несколько раз. Тушение торфяников здесь не прекращается ни на секунду. Бригады МЧС работают даже ночью.

Основная задача белорусских спасателей — не подпустить огонь к населённым пунктам. Ещё накануне они предотвратили распространение пламени на деревню Малиновка. Уже третьи сутки белорусы отбивают огонь от посёлка Лопухи. Он находится в самом эпицентре пожаров. Огонь здесь так и не смог прорвать белорусскую оборону.

Александр Чекун, заместитель оперативного дежурного при Гродненском областном управлении МЧС:

Силами двух отделений Гродненской области города Волковыска обеспечиваем сдержание фронта горения на основных рубежах подхода. Ситуация крайне сложна тем, что ветер постоянно меняется. Сегодня с утра ветер был от деревни, ближе к обеду ситуация меняется, и фронт, который идёт от болота, распространяется в сторону деревни.

- Только приехали — сразу приступили к работе. У нас здесь всё горит кругом, деревня как бы в осаде. Здесь пожарные тушат, сейчас поехали на верховой пожар. Даже не знаю, какое им спасибо сказать, какой низкий поклон.

- Если бы не белорусы, мы бы сгорели давно.

- Очень хорошая помощь, благодарим их, дай Бог им здоровья. Собранные, активные, никакой команды им не надо, всё выполняют с первого слова.

Вообще в Рязанском районе обгоревшие участки леса чередуются с совершенно нетронутыми огнём. Наравне с пожарными со стихией воюют местные жители: выстраиваются на рубежах посёлков и даже в глубине леса, чтобы обезвредить огонь, когда он только начинает разгораться.

Картина жуткая: в округе гуляют домашние животные из сгоревших деревень — коровы, козы, на обочинах дорог можно встретить даже кроликов. Помощь в пострадавшие районы продолжает прибывать. Сюда уже приехали белорусские волонтёры.

Ситуация здесь очень напряжённая — каждый день появляются всё новые и новые очаги возгорания. На данный момент их в Рязанской области уже 19, огнём охвачены около 3,5 тысяч гектаров леса. Сегодня ситуация осложнилась тем, что начался ветер. Огонь стал распространяться по верхушкам деревьев.

Торфяники продолжают гореть, изменить ситуацию в корне помогут лишь проливные дожди, которые, по прогнозам синоптиков, сюда не спешат.