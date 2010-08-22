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Жители Пятигорска недовольны ходом восстановления домов после теракта

22 августа 2010 14:25
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Здания были повреждены во время недавнего теракта 17 августа.

И только в пятницу, по словам квартиросъёмщиков, строители начали делать кровлю, а когда будут ремонтировать дом внутри, неизвестно. Кроме того, во время подсчета ущерба выяснилось, что здания изначально были построены с нарушениями. Жильцы переживают, безопасно ли будет жить в таких квартирах даже после ремонта.

Негодуют и предприниматели, которым самим придётся восстанавливать разрушенные и поврежденные во время взрыва магазины и офисы.

Напомним, устройство, заложенное в автомобиле, сработало во вторник у кафе в самом центре Пятигорска. В больницах до сих пор остаются 18 пострадавших.

Жители Пятигорска недовольны ходом восстановления домов после теракта

Жители Пятигорска недовольны ходом восстановления домов после теракта

Жители Пятигорска недовольны ходом восстановления домов после теракта

Жители Пятигорска недовольны ходом восстановления домов после теракта

Жители Пятигорска недовольны ходом восстановления домов после теракта

# происшествия # Фотофакт

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