Жители Пятигорска недовольны ходом восстановления домов после теракта

Здания были повреждены во время недавнего теракта 17 августа.

И только в пятницу, по словам квартиросъёмщиков, строители начали делать кровлю, а когда будут ремонтировать дом внутри, неизвестно. Кроме того, во время подсчета ущерба выяснилось, что здания изначально были построены с нарушениями. Жильцы переживают, безопасно ли будет жить в таких квартирах даже после ремонта.

Негодуют и предприниматели, которым самим придётся восстанавливать разрушенные и поврежденные во время взрыва магазины и офисы.

Напомним, устройство, заложенное в автомобиле, сработало во вторник у кафе в самом центре Пятигорска. В больницах до сих пор остаются 18 пострадавших.