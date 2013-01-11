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Жители Новой Зеландии и Австралии продолжают страдать от масштабных лесных пожаров

11 января 2013 08:14
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Новости Новой Зеландии. Лесные пожары в Новой Зеландии подобрались к городу Крайстчерч. Огонь уничтожил уже несколько жилых домов. Местные жители выбегали, кто в чем был. Ни документов, ни вещей захватить не успели.

Не утихают пожары и в соседней Австралии. Сейчас пламя подбирается к бывшему военному полигону южнее Сиднея, где до сих пор складируются неразорвавшиеся бомбы. С огнем борются десятки пожарных рассчетов, спецтехника. Но пока безуспешно.

Обнадеживают только синоптики, которые говорят, что в ближайшее время нестерпимая жара спадет. В начале недели средняя температура по всей стране   поставила новый рекорд — почти 40 с половиной градусов видимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# происшествия # Пожар # Фотофакт

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