Жители минского района Чижовка целый день пытались поймать куницу

Звонок поступил на «горячую линию» нашего телеканала.

Пушистый хищник забрался на дерево. Шел дождь, маленького зверка клевали вороны. В зоопарке сообщили, что их единственная куница на месте.

Спасатели дважды поднимались вверх по пожарной лестнице, трясли дерево, чтобы поймать зверька на земле. Однако безрезультатно.

Это не первый лесной гость в столице. Мелкие хищники приходят поохотится за мышами, белками и птицами. Особенно в обиде на куниц минские голубеводы. Неоднократно зверьки покушались на питомники и уничтожали поголовье ценных породистых птиц. Известны случаи, когда куницы выживали из облюбованных мест целые стаи галок и грачей.