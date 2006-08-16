Жители КНР страдают от нехватки питьевой воды
Более 17 миллионов человек страдают от нехватки питьевой воды и других последствий засухи на юго-западе КНР. Об этом сообщает Китайское центральное телевидение со ссылкой на информацию местных властей. На протяжении последнего месяца температура воздуха составляла, в среднем, 38 градусов выше нуля. От засухи на обширных площадях погибли посевы сельскохозяйственных культур, ущерб от этого стихийного бедствия составил более $1 миллиарда.
Власти юго-западных провинций Китая создали фонд для борьбы с последствиями засухи. Принимаются меры для бурения артезианских скважин.