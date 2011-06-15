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Жители Казахстана пытались вывезти из Германии «Мазду»... засунув ее в микроавтобус

15 июня 2011 16:45
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Украинец пытался вывезти из Беларуси трактор… в фургоне «Мерседеса»

# происшествия # Фотофакт

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