Жители Казахстана пытались вывезти из Германии «Мазду»... засунув ее в микроавтобус

Украинец пытался вывезти из Беларуси трактор… в фургоне «Мерседеса»
В Дзержинском районе расследуют обстоятельства дерзкого разбойного нападения, совершенного в четверг около трех часов дня в лесном массиве вблизи деревни Городище.
Об этом сообщил корреспонденту «Минской правды» ведущий специалист Минского областного совета ОСВОД Анатолий Сущеня.
Областной суд рассмотрел дело водителя, из-за которого в Кобринском районе погибли двое мальчишек. Окончательный вердикт – три года колонии для лиц, совершивших преступление по неосторожности.
22 сентября 2026 20:06
22 сентября 2026 20:04
22 сентября 2026 18:37
22 сентября 2026 18:15
22 сентября 2026 18:08
22 сентября 2026 17:59
22 сентября 2026 17:57
22 сентября 2026 17:54