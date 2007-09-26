Жители Гомеля в шоке - в лесном массиве найден труп мальчика

В ночь с понедельника на вторник в пригородном лесном массиве был найден труп 9-летнего мальчика. Жертвой стал третьеклассник одной из гомельских школ.

Над ним жестоко надругался досрочно освободившийся 27-летний преступник Павел Леной. Он отбывал наказание за совершённое 4 года назад изнасилование. На воле мужчина пробыл лишь месяц. И снова пошёл на преступление. Насильника задержали через несколько часов. Прямо через дорогу от школы для детей таилась смертельная опасность. В доме с окнами на учебное заведение, жил недавно освобождённый досрочно из исправительной колонии №2 г. Бобруйска дважды судимый за насилие над детьми.

Ребёнок не вернулся из школы - тревожный звонок в дежурную часть Новобелицкого РОВД города Гомеля поступил в 21:00 24 сентября. Труп 9-тилетнего Саши был найден через несколько часов в пригородном лесном массиве близ железнодорожной станции Лесички. Подозреваемый в совершении зверства Павел Леной был задержан несколькими часами позже. Ретроспективу произошедшего следователи прокуратуры записали с его слов. Задержанный уже признал свою вину, если она будет доказана в суде, то насильнику и убийце грозит наказание вплоть до высшей меры. Жизнь мальчику это не вернёт, возможно спасёт другие.

За ряд изнасилований несовершеннолетних мальчиков осужден и студент из Бреста. Его ожидает 13 лет лишения свободы. Об этом сообщили в Генпрокуратуре страны. Студента задержал бывший сотрудник брестской милиции, который на пустыре выгуливал собаку. К нему обратился подросток с просьбой помочь другу, которого насилует неизвестный. Кроме того, результаты генных экспертиз, подтвердили причастность задержанного студента к ряду изнасилованию мальчиков в Бресте в 2005-2006 годах.

