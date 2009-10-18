Жители 200 многоэтажных домов в Гродно почти на полсуток лишились электричества

ОБ этом корреспонденту БЕЛТА сообщил диспетчер филиала «Гродненские электрические сети» РУП «Гродноэнерго» Виктор Босько.
Команда МЧС на место происшествия прибыла в считанные минуты, и пожар был оперативно локализован. По предварительным данным, возгорание произошло из-за короткого замыкания, сказал диспетчер.
Как отметил Виктор Босько, в настоящее время на подстанции ведутся восстановительные работы: оборудование очищается от копоти. В ближайшее время электроснабжение в микрорайоне будет возобновлено. Диспетчер подчеркнул, что в его практике такая крупная авария случилась впервые.