Житель Витебска пытался закопать шестерых щенков живьем: мужчина оштрафован

Новости Беларуси. Житель Витебска в нетрезвом состоянии хотел закопать шестерых щенят живьем.

По информации «Витьбичей», 22 июля собака жителя Витебска родила шестерых щенят. Мужчина, увидев новорожденных питомцев, положил их в мешок и вынес на улицу. Возле забора мужчина выкопал яму и бросил туда щенят.

Это заметили местные подростки, которые услышали, как животные скулили, и попытались помешать мужчине. Школьники вызвали милицию, которая задержала витеблянина. В момент инцидента он был сильно пьян – в его крови обнаружено 3,29 промилле алкоголя.

Елена Гребенчук, судья суда Железнодорожного района:

Он не отрицал, что к нему подходили подростки, пытались выяснить, что он делает. Правда, их заявление, что щенков бил лопатой, отрицал, мол, такого не было, просто закапывал.

В суде дело рассмотрели в отсутствие мужчины – он не явился на заседание. Жителю Витебска за жестокое обращение с животными определено наказание в виде штрафа в размере 20 базовых величин – это 460 рублей.

Что значит нести ответственность, за тех, кого приручили. «На протяжении 12-15 лет закон «Об обращении с животными» не может быть принят».