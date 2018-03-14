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Житель Витебска подозревается в ограблении зала игровых автоматов

14 марта 2018 09:16
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Новости Беларуси. 13 марта в два ночи мужчина напал на зал игровых автоматов. Урожая ножом, нападавший забрал 1430 рублей.  

Как сообщает УВД Витебского облисполкома, злоумышленником оказался 30-летний житель Витебска. Мужчина был неоднократно судим.  

После задержания выяснилось, что накануне нападения подозреваемый проиграл в игорном заведении 30 рублей. Нетрезвый мужчина подождал, когда в зале не останется посетителей, после чего зашёл в помещение с ножом.  

После содеянного гражданин взял такси и ездил по городу. К концу дня подозреваемого обнаружили у его знакомой. Правоохранители установили, что вечером мужчина собирался поехать в РФ на заработки.  

Возбуждено уголовное дело.  

Весной 2018 года в Гомеле были задержаны налётчики на магазин.  

Нетрезвые злоумышленники вынесли 4 бутылки алкоголя – подробности здесь.  

# происшествия # Нападение

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