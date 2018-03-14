Житель Витебска подозревается в ограблении зала игровых автоматов

Новости Беларуси. 13 марта в два ночи мужчина напал на зал игровых автоматов. Урожая ножом, нападавший забрал 1430 рублей.

Как сообщает УВД Витебского облисполкома, злоумышленником оказался 30-летний житель Витебска. Мужчина был неоднократно судим.

После задержания выяснилось, что накануне нападения подозреваемый проиграл в игорном заведении 30 рублей. Нетрезвый мужчина подождал, когда в зале не останется посетителей, после чего зашёл в помещение с ножом.

После содеянного гражданин взял такси и ездил по городу. К концу дня подозреваемого обнаружили у его знакомой. Правоохранители установили, что вечером мужчина собирался поехать в РФ на заработки.

Возбуждено уголовное дело.

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