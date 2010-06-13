Житель Ветковского района стрелял по милиционерам из-за улова

Конфликт возник на берегу Бесяди. Приехавшим туда в свой выходной день сотрудникам правоохранительных органов пришлось применить профессиональные навыки, чтобы остаться в живых.

Полем боя стал берег реки. Действующие силы: два местных жителя против двух приезжих рыбаков. Яблоком раздора послужила рыба. Местные обвинили приезжих в том, что те украли их улов. Когда все мирные способы урегулировать конфликт были исчерпаны, выяснилось что на рыбалку в данной местности ходят исключительно с охотничьим ружьём.

Однако, первый выстрел стал и последним. Приезжие рыбаки оказались служащими подразделения милиции специального назначения. Рукопашное сражение закончилось в считанные секунды. Профессиональные навыки помогли и на отдыхе.

Вячеслав Гарпушкин, первый заместитель начальника Ветковского РОВД:

Это оказались местные жители. Один из них уже привлекался к уголовной ответственности за незаконный лов рыбы в 2008 году. Оба оказались в состоянии алкогольного опьянения. Как показала медицинская экспертиза, оба находились в сильной степени алкогольного опьянения.

Обезоруженные местные жители сами стали уловом для правоохранителей. Ружьё, из которого был произведён выстрел, оказалось незарегистрированным. «Серый ствол» был изъят и у второго местного жителя.

Сейчас по факту стрельбы на рыбалке возбуждено уголовное дело. Стрелявшему грозит до 6 месяцев ареста. Кроме того, местным рыбакам придётся ответить и за браконьерство. Рыбу они ловили при помощи сетей.