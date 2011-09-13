Житель Тюмени застрелил на ночной охоте зятя, который в шутку прикинулся кабаном

26-летний житель Тюмени, отправившийся со своим тестем на охоту, скончался на месте. Тело погибшего было найдено 12 сентября в лесном массиве.

По данным следствия, потерпевший и его 68-летний тесть незаконно охотились на кабанов в Исетском районе. Пожилой мужчина занял место на одной вышке, а его зять направился к другой. Через некоторое время на улице стало темно, и молодой человек, решив подшутить над родственником, начал ходить под деревом, изображая кабана.

Однако тесть не понял шутки и посчитал, что зверь настоящий. Затем последовал выстрел. Ранение оказалось смертельным. Спустившись с вышки, мужчина увидел тело своего зятя с огнестрельным ранением головы, о чем сразу же сообщил родственникам и в правоохранительные органы, сообщает ctv.by.