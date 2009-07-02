Житель Светлогорского района прыгнул с третьего этажа, чтобы спасти себе жизнь

Мужчина с резанами ранами шеи, кистей и многочисленными ушибами был обнаружен накануне ночью в городском поселке Сосновый бор Светлогорского района.

При выяснении обстоятельств случившегося было установлено, что около полуночи в его квартиру позвонили двое неизвестных. Открыв дверь, 24-летний хозяин увидел мужчин в шапочках с прорезями для глаз. Те потребовали деньги и пластиковую карточку. Получив имевшиеся Br30 тыс. и карточку, на которой находилось около Br700 тыс., один из грабителей отправился к банкомату за наличностью. Второй остался и нанес ножом удары потерпевшему по шее и рукам. Спасаясь, мужчина выпрыгнул с балкона третьего этажа и стал звать на помощь.

Сотрудникам милиции удалось задержать подозреваемых в совершении разбойного нападения. Ими оказались рабочий одного из предприятий Светлогорска и ранее судимый учащийся Мозырского профессионально-технического училища. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.