Житель Риги взорвал пункт скупки металлов, сдав туда боевой снаряд

Два человека получили ранения в результате взрыва снаряда в пункте скупки металлов в рижском микрорайоне Кенгарагс.

Взрыв прогремел примерно в 8:30 по местному времени в пункте скупки металлов на ул. Ренцену, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Управление госполиции Рижского региона.

– Вероятно, произошло следующее: кто-то доставил в пункт скупки груз металлолома, и во время выгрузки в нем был замечен снаряд. Приемщик отказался взять снаряд, доставивший груз мужчина бросил его обратно, и в этот момент снаряд взорвался, – отметил представитель полицейского управления Сигита Пилдава.

По предварительным данным, взрывоопасной была только часть снаряда с детонатором.

– Если бы снаряд был полный, последствия были бы намного более серьезными, – пояснили в полиции.

Как напоминает агентство, в декабре 2009 года на ул. Ренцену, 16 во время дорожных работ были обнаружены артиллерийский снаряд времен Первой мировой войны, а также семь артиллерийских снарядов времен Второй мировой войны.