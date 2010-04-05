Житель Риги во время предъявления обвинения обокрал прокурора

Житель Риги, задержанный по обвинению в воровстве, совершил еще одну кражу, когда его привезли в прокуратуру.

Преступник воспользовался оплошностью прокурора, предъявлявшего ему обвинение. Сотрудник прокуратуры ненадолго вышел из кабинета, оставив там задержанного. Вернувшись, он завершил процедуру предъявления обвинения, после этого обвиняемого увезли в полицейский участок (как отмечает издание, его должны были проверить на причастность к еще одному преступлению).

Позднее выяснилось, что из кабинета пропал мобильный телефон. Как уточняет DELFI, жертвой кражи стал не тот сотрудник прокуратуры, который вел дело, а его коллега, рабочее место которого находилось в том же кабинете. Полицейские, узнав о произошедшем, обыскали задержанного и нашли у него пропавший телефон. По факту кражи на вора завели еще одно уголовное дело, сообщает Lenta.ru.