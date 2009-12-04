Житель Перми избил милиционеров, потому что «Нургалиев разрешил»

Следственный отдел по Свердловскому району Перми СУ СКП РФ по Пермском краю возбудил уголовное дело по факту избиения и оскорбления двух милиционеров.

– Уголовное дело возбуждено по факту применения насилия в отношении представителей власти и оскорблении представителей власти, – сообщает следственное управление СКП РФ по Пермскому краю.

По данным следствия, 24-летний житель города Перми пришел домой в нетрезвом состоянии и избил своего брата.

– Последний вызвал наряд милиции. Увидев в квартире работников милиции, подозреваемый не подчинился их требованиям, а устроил драку и в присутствии посторонних граждан оскорбил сотрудников милиции, – говорится в сообщении.

В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Как уточнил агентству «Интерфакс» руководитель следственного отдела по Свердловскому району Перми Сергей Катаев, подозреваемый также нанес побои милиционерам.

– Они лежали в больнице, уже выписаны, – рассказал он.

Ранее ряд местных СМИ сообщали о том, подозреваемый, избивая сотрудников милиции, выкрикивал, что «министр внутренних дел Рашид Нургалиев разрешил бить милиционеров».

– Подозреваемый такого не говорил, – сказал Катаев.

Между тем сайт телеканала «Вести», также ссылаясь на пермскую прессу, сообщает:

«Нарушитель громко выкрикивал, что министр МВД Рашид Нургалиев якобы «разрешил бить милиционеров», подразумевая недавнюю речь Нургалиева о том, что граждане могут защищаться от противоправных действий сотрудников милиции. Пермяк в гневе накинулся на стражей порядка и нанес им несколько серьезных травм. Уже в отделении, по неофициальной информации, задержанный сказал, что неверно понял министра МВД и оборонялся. Сейчас пермяк выпущен под подписку о невыезде».