Житель Могилева вез в своем «Опеле» героина на 1 млн долларов!

Самую крупную партию героина за всю историю Беларусь задержали белорусские правоохранители. Около 28 килограммов наркотика 39-летний житель Могилева перевозил в автомобиле «Опель-Астра» с российским регистрационным номером.

Остановили его на пункте взимания дорожных пошлин - на автодороге «Брест-Минск-граница Российской Федерации». В тайниках иномарки милиционеры обнаружили 187 герметичных упаковок с наркотическим веществом, замаскированного под партию лука. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в МВД, задержанный входил в состав транснациональной организованной преступной группы, занимавшейся поставками героина из Средней Азии. А наркотик, который он вез, предназначался для транзита в Украину и страны Евросоюза, а также для распространения на территории нашей республики.

Александр Гаврилов, начальник управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Республики Беларусь:

Этот товар, не разбавленный, мог бы стоить порядка 1 млн долларов (100 000 доз).

Всего в текущем году белорусские правоохранители перекрыли 36 межгосударственных каналов поставки и транзита наркотиков. И изъяли более 117 килограммов наркотических веществ.