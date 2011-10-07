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Житель Минской области передал компакт-диск с порнофильмом приятелю, отбывающему наказание в колонии

07 октября 2011 08:47
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Об этом пишет сегодня «Гродненская правда».

Житель Минской области, ранее трижды судимый, на очередном свидании, на которое приехал вместе с родственниками заключенного, передал ему три компакт-диска, один с порнофильмом. Однако в  ходе обязательного досмотра личных вещей родственников контролер исправучреждения осуществила просмотр компакт-дисков, на одном из которых  и обнаружила «клубничку».   

За распространение порнографических материалов суд вынес жителю Минской области очередной приговор,  постановив  выплатить  штраф в размере одного миллиона двухсот двадцати пяти тысяч рублей.

# происшествия

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