Житель Минской области передал компакт-диск с порнофильмом приятелю, отбывающему наказание в колонии

Об этом пишет сегодня «Гродненская правда».

Житель Минской области, ранее трижды судимый, на очередном свидании, на которое приехал вместе с родственниками заключенного, передал ему три компакт-диска, один с порнофильмом. Однако в ходе обязательного досмотра личных вещей родственников контролер исправучреждения осуществила просмотр компакт-дисков, на одном из которых и обнаружила «клубничку».



За распространение порнографических материалов суд вынес жителю Минской области очередной приговор, постановив выплатить штраф в размере одного миллиона двухсот двадцати пяти тысяч рублей.