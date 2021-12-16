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Житель Минска утонул в Смолевичском районе. Мужчина приезжал на рыбалку

16 декабря 2021 13:29
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Новости Беларуси. Минчанин провалился под лед в Смолевичском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Мужчина приехал на рыбалку на Усяжские разливы вблизи деревни Юзефово. Ранее он бывал в этих местах.

Житель Минска утонул в Смолевичском районе. Мужчина приезжал на рыбалку-1

Днем рыбак перестал выходить на связь с родственниками. Проходящий неподалеку мужчина заметил снасти, лежащие на льду, о чем сообщил в милицию. В этот же день тело мужчины было извлечено из воды сотрудниками МЧС. Проводится проверка.

# Утопления # происшествия # Фотофакт

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