Житель Минска утонул в Смолевичском районе. Мужчина приезжал на рыбалку

Новости Беларуси. Минчанин провалился под лед в Смолевичском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Мужчина приехал на рыбалку на Усяжские разливы вблизи деревни Юзефово. Ранее он бывал в этих местах.

Днем рыбак перестал выходить на связь с родственниками. Проходящий неподалеку мужчина заметил снасти, лежащие на льду, о чем сообщил в милицию. В этот же день тело мужчины было извлечено из воды сотрудниками МЧС. Проводится проверка.