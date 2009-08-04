Житель Крупского района облил бензином своего должника и поджёг его

Цена вопроса – миллион рублей, который должник не пожелал вернуть.

В том, что дело пахнет «бензином», в этой деревне не подозревали. В доме № 19 с некоторых пор взяли европейскую моду – жить в кредит. Причем, использовать его здесь всё больше на продолжение банкета. Гостивший в соседней деревне россиянин ссудил новому другу миллион рублей. О том, что кредитная история перерастет в уголовную никто и не предполагал.

В тот роковой вечер и кредитор, и заемщик были навеселе. «Горячительное» своё название оправдало. Гражданин России снова пришел требовать возврата долга. Очередной отказ – стал последней каплей. Он вылил на голову жертве два литра бензина и поджог его.

– Было возбуждено уголовное дело о причинении тяжких телесных повреждений. Но учитывая характер его действия, то, что бензин выливался непосредственно на голову, в настоящее время решается вопрос о переквалификации содеянного на умышленное убийство, – сказал заместитель начальника крупского РОВД Андрей РАБОВИЧ.

По настоящему «горячей» ночь выдалась и для медиков. У пострадавшего обгорело около 70% тела. Голова, лицо и руки – больше всего пострадали от высоких температур.

– В настоящее время его состояние очень тяжёлое. Он находиться в отделении реанимации, – рассказала СТВ заместитель главного врача крупской центральной районной больницы Раиса ПОВЕТКО.

Если состояние пострадавшего улучшится, его ждет переезд в Республиканский ожоговый центр. А незадачливого кредитора – тюремная камера.