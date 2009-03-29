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Житель Колумбии обвиняется в многолетнем изнасиловании дочери

29 марта 2009 14:10
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Как утверждается, она родила от него 11 детей, трое из которых умерли. 58-летний Арсебио Альварес обвинение отвергает. По его словам, пострадавшая, которой сейчас 35 лет, ему не родная дочь, а приемная. Девочка была на его попечении с пятилетнего возраста, когда умерла ее мать. Сейчас пострадавшая с детьми – под государственной опекой. Активисты организации по защите прав детей призывают приговорить Альвареса к пожизненному заключению.
# происшествия

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