Житель из деревни Томашовка Брестской области подстрелил шакала

Новости Беларуси, Брестская область. Этот зверь совсем не характерен для наших широт. Он обитает в южных районах Европы.

По мнению ученых, охотнику попался уникальный экземпляр. Возможно, причиной такой эмиграции животного стала общее потепление климата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Карнацевич, охотник:

Последний раз когда выстрелил, он гавкнул. Лиса, по идее, никогда не гавкает — она тявкает, но не гавкает. Гавкать может енот. Позвал своего компаньона, говорю, посмотри на чудо природы. Никогда не видел такого.

Виктор Демянчик, заместитель директора Полесского аграрно-экологического института НАН Беларуси:

За всю историю исследований фауны млекопитающий не было достоверных фактов захода на территорию Беларуси шакалов. Сегодня на уровне ДНК с высокой точностью можно узнать, к какому виду принадлежит этот теперь уже охотничий трофей.