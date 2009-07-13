Житель Гродно установил рекорд по количеству правонарушений

Инцидент произошёл в пункте пропуска «Брузги» на белорусско-польской границе.

Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал начальник пресс-центра Государственного пограничного комитета Беларуси Александр Тищенко. По его словам, утром 12 июля в пункте пропуска на въезд в Беларусь по зеленому каналу в автомобиле «Фольксваген Пассат» оформлялись троё граждан Беларуси: муж и его жена с подругой. Однако после паспортного контроля возникли подозрения, что в машине перевозится скрытый от таможенного оформления товар.

Когда пограничники попытались досмотреть автомобиль, то водитель так испугался, что решил скрыться из пункта пропуска. При этом он зацепил попутный автомобиль, сбил шлагбаум и ворота. Скрываясь от организованного преследования, через 4 км мужчина бросил автомобиль, жену и ее подругу, а сам попытался спрятаться в лесу. Водителя спустя час задержали пограничники все в том же лесу.

При досмотре автомобиля был обнаружен скрытый от оформления груз: 160 кг мебельной фурнитуры, женские сумки, кошельки - всего на сумму около Br5 млн.

– В итоге у гражданина изъят автомобиль и товар. Он также лишится прав за то, что скрылся с места ДТП, нарушив правила дорожного движения, у него будут проблемы с налоговой за незаконную предпринимательскую деятельность и с таможней за скрытый товар. Кроме того, придется заплатить за поврежденную инфраструктуру пункта пропуска и ответить за нарушение пограничного законодательства. И это уже не говоря о домашних неприятностях за то, что бросил жену. Такого букета правонарушений за один раз не собирал еще никто, – отметил Александр Тищенко.