Житель города Орша откусил нос своему неприятелю

Столь важной части лица молодой человек лишился во время внезапной ссоры со своим земляком у местного кафе.

Возвращать нос владельцу пришлось врачам центральной городской больницы. А в отношении членовредителя за нанесенные телесные повреждения возбуждено уголовное дело.

В этом кафетерии в центре города две шумные компании отмечали городской праздник. В определенный момент им оказалось тесно под одной крышей. Один из парней попытался разнять дерущихся. И сам попал под раздачу. Когда у его противника, 45-летнего рабочего устали кулаки, в ход пошли зубы.

- В ходе потасовки, наш потерпевший яро пытался помочь. Что подозреваемый расценил, как покушение на его жизнь и в результате того, что силы иссякали, вынужден был обратиться к нестандартному методу. В частности, ухватился зубам за область носа, - рассказал телеканалу СТВ Сергей Сидин, начальник следственного отдела Оршанского ГОВД.

С диагнозом травматическая ампутация носа в городской больнице столкнулись не впервые. Правда, раньше кусались не люди, а исключительно братья наши меньшие. Пришить орган обоняния медикам труда не составило. Но после экстренной операции понадобятся и косметические.

- Сейчас его состояние удовлетворительное. Функциональные возможности носа ограничены. Надеемся ,что будет сделана пластика и восстановлен нос, - отметил Виталий Гурко, главный врач первой городской больницы Орши.

Из больницы только что выписался пострадавший. Сейчас ему необходима реабилитация. Возможно, шрамы и украшают мужчину. Но если юноша решит вернуть себе внешний вид до несчастного случая, ему потребуется, как минимум три пластические операции. Каждая в среднем по полторы тысячи долларов.

Кругленькую сумму парень надеется взыскать через суд с любителя покусаться. В отношении носовредителя уже возбуждено уголовное дело. Ему грозит до восьми лет лишения свободы. Сам же пострадавший едва выйдя из больницы отправился на учебу. Кстати в сельхозакадемию, где он учится на ветеринара. Изучая повадки животных он отныне будет осторожнее и с людьми.

