Житель Гомеля погиб, спасаясь от пожара в ванной

Новости Беларуси. Пожар вспыхнул на последнем этаже пятиэтажного жилого дома в Гомеле. 54-летнего хозяина квартиры нашли в ванной без признаков жизни.

Пресс-служба Гомельского ОУМЧС:

Хозяин квартиры проживал один, со слов соседей характеризовался как злоупотребляющий спиртными напитками. В 00-30 бригадой СМП была констатирована смерть. В результате пожара уничтожены 3 кв.м. пола и кровать, повреждена мебель. Пожар локализован в 00-23, ликвидирован в 00-27. Причина пожара устанавливаются.

Напомним, недавно пожар вспыхнул на производстве в Гомельской области. Воспламенился растворитель, который заливали в ёмкость с расплавленным битумом. В результате получили ожоги двое рабочих. Они госпитализированы. Предполагаемая причина пожара – нарушение технологического процесса (смотрите видео).