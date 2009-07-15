Житель Дюссельдорфа взорвал собственную квартиру надувным матрасом

Помещение опустошено, остальные жители дома временно эвакуированы.

При взрыве пострадала трехлетняя девочка, получившая незначительные ожоги.

Мужчина собирался отправиться на пляж, однако в надувном матрасе обнаружилась дырка. Идти в магазин, чтобы купить специальный клей для резины, владелец матраса не захотел, пожалев денег. Вместо этого он взял баллон, предназначенный для временной ликвидации проколов в шинах, и задул его в матрас.

Спустя некоторое время, мужчина попытался накачать матрас, но не стал использовать ручной насос, а подключил электрический. Искра от насоса воспламенила газовую смесь в матрасе — последовал взрыв.