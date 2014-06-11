Житель Чили на неисправном лифте врезался в крышу дома. Видео-подтверждение

Новости Чили. Лифт, вышедший из строя в одном из жилых домов Сантьяго, едва не убил 31-летнего Хосе Вергара. Мужчина пытался остановить лифт, нервно нажимая на кнопки, но безрезультатно.

Лифт со скоростью 80 км/ч взлетел на 30-й этаж и врезался в крышу. Мужчина с травмами ног и головы доставлен в больницу.

Инцидент зафиксировали камеры, установленные в лифте. Причины возникновения поломки пока неизвестны.

Как уточняют местные СМИ, строительство здания, где произошел неприятный случай, завершилось около восьми месяцев назад.