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Житель Брестской области пытался обменять сувенирную стодолларовую купюру на Br250 тысяч

19 января 2010 14:41
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Об этом сообщили в группе информации и общественных связей департамента охраны МВД Беларуси.

Парень 1990 года рождения был задержан в деревне Здитово нарядом Жабинковского отдела охраны совместно с сотрудниками по экономическим преступлениям Жабинковского РОВД. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.209 («Мошенничество») УК Беларуси, которая предусматривает до 3 лет лишения свободы, передает БЕЛТА.

Как отметили в департаменте охраны МВД, это довольно редкий случай. Каждый день белорусская милиция изымает по несколько фальшивых купюр, в том числе стодолларовых. Однако очень редко кто-либо осмеливается выдавать за настоящую банкноту сувенирную купюру.

# происшествия

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