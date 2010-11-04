Житель Бреста сдавал в аренду комнату в общежитии от предприятия, из которого давно уволился

В свое время брестчанин трудоустроился на одном из крупнейших предприятий областного центра. Новое место работы, помимо неплохой зарплаты, давало еще и возможность встать на очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий. Перспектива получить квартиру была отдаленной, а вот виды на комнату в общежитии – вполне реальными. Несколько лет он трудился на известном предприятии, успел жениться.

В какой-то момент он решил уволится. Пункт 22 «Положения об общежитиях» обязывал его освободить служебную жилплощадь, но экс-работник и слышать ничего не хотел о том, чтобы расторгнуть договор и решать свои жилищные вопросы по новому месту работы или, в конце концов, зарегистрироваться в квартире своей жены. Ведь выписавшись из общежития, он терял статус нуждающегося в улучшении жилищных условий вместе с призрачной перспективой получить квартиру, а кроме того, лишался кое-какой прибавки к основному заработку, ведь предприимчивый гражданин не просто занимал место в общежитии, не имея на то права, но и сдавал свою комнату, при этом его ежемесячный доход был очень даже весомым, сообщает www.ctv.by со ссылкой на «Вечерку».

Когда руководство предприятия от просьб перешло к требованиям освободить помещение, мужчина предпринял крайние меры – фиктивно развелся с женой. В итоге он предстанет перед судом.

Петр Королько, юрист:

Исковое заявление о признании ответчика утратившим право пользования жилым помещением в соответствии с п. 22 «Положения об общежитиях», п. 4 Договора о порядке пользования служебной площадью и ст. 37 Жилищного кодекса Республики Беларусь стало последним шагом на пути длиной в несколько лет. Решение суда поставит знак равенства между законом и совестью.