Житель Бреста перепутал свою жертву и задушил случайного прохожего

Новости Беларуси. Преступник перепутал свою жертву и лишил жизни случайного прохожего. Управление Следственного комитета по Брестской области завершило расследование уголовного дела об убийстве 46-летнего мужчины в сентябре 2014 года.



Пресс-служба Следственного комитета Республики Беларусь:

Убийство произошло 17 сентября. Тогда труп 46-летнего мужчины с признаками удушения обнаружили на окраине города вблизи больницы. Благодаря слаженным действиям трех правоохранительных структур вскоре была установлена личность подозреваемого. Им являлся 44-летний брестчанин, ранее судимый за насильственные преступления. Как пояснил подследственный, он перепутал свою жертву с мужчиной, похитившим у него бутылку водки.

После удушения он забрал у мужчины паспорт, снял обувь, и сжег их в дачном поселке.

Труп он уложил таким образом, чтобы создавалось впечатление о спящем пьяном человеке без определенного места жительства.



Только на следующий день прохожие обратили внимание, что мужчина пролежал на одном и том же месте неподвижно более суток. Для затруднения его розыска за убийство обвиняемый совершил несколько дачных краж. Он надеялся, что в изоляторе сможет спрятаться от суда по более серьезному обвинению.



Пресс-служба Следственного комитета Республики Беларусь:

Уголовный розыск, проводя скрупулезную работу с этим кругом лиц, выявил злоумышленника, по результатам работы с которым собраны доказательства, позволившие привлечь его в качестве обвиняемого. В результате исследования вещественных доказательств в ходе судебных экспертиз специалистами управления Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь по Брестской области получены неоспоримые доказательства о причастности подследственного к совершению убийства.