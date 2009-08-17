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Житель Борисовского района задушил мать своей невесты

17 августа 2009 10:56
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Сотрудники милиции задержали жителя Борисовского района Минской области по подозрению в убийстве пенсионерки, несовершеннолетняя внучка которой была его невестой.

В отношении жителя Борисовского района возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 139 «Убийство» Уголовного кодекса Беларуси, который подозревается в убийстве пенсионерки из деревни Дроздино.

Предварительно установлено, что ссора произошла в доме убитой во время распития спиртных напитков. В помещении находились пенсионерка, ее 17-летняя внучка и подозреваемый. В ходе ссоры женщина была задушена, ее внучка с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга доставлена в больницу. Труп задушенной женщины обнаружили соседи.

Как сообщили в РУВД Борисовского района, «подозреваемый практически проживал в доме убитой - он сожительствовал с ее несовершеннолетней внучкой». Пока не будут готовы результаты экспертиз нельзя сказать о мотивах убийства. Также стало известно, что «несовершеннолетняя внучка убитой, которая беременна, сбежала из больницы». Поступил сигнал от медиков, что она сегодня около 11.00 сбежала, милиция уже начала поиски несовершеннолетней, сообщает «Интерфакс».

# происшествия

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