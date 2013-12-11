Житель Бешенковичей купил дом со скелетом

Новости Беларуси. Житель Бешенковичей купил дом у наследников бывшего собственника. Скелетированный труп новый хозяин обнаружил, когда принялся делать ремонт.

БЕЛТА со ссылкой на официального представителя управления СК по Витебской области:

На первоначальном этапе проведения проверки установлено, что нынешний владелец приобрёл жилой дом в октябре 2013 года у наследников бывшего собственника, который скончался в 2005 году. На протяжении восьми лет дом не эксплуатировался и не посещался родственниками прежнего хозяина. Фактически он являлся брошенным жильем. В связи с этим следствие рассматривает достаточно широкий круг версий.

Сейчас специалистам предстоит установить личность человека, труп которого найден, а также выяснить причины его смерти.

Напомним, вопросы пустующего жилья в Беларуси, пока решаются мирным путём. Дело в том, что без разрешения владельца власти никак не могут распоряжаться чужой собственностью. Хотя зачастую, полуразвалившиеся строения сильно портят вид благоустроенных городов и сёл. Подобных домов только на территории Каменского сельсовета не меньше 70. В прошлом месяце телеканал СТВ узнал, как борются с этой проблемой. О доме-призраке в агрогородке Каменка Чаусского района смотрите видео.

